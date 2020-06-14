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Çeşme plajlarında sosyal mesafeli tatil

Çeşme plajlarında sosyal mesafeli tatil
Çeşme plajlarında sosyal mesafeli tatil

1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata adım atılmasının ardından turizm cenneti Çeşme'de yaz hareketliliği başlarken, Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda tatilciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve kumun tadını çıkarıyor.

Çeşme plajlarında sosyal mesafeli tatil - Tıkla İzle

Çeşme Ilıca Plajı'nda, Covid-19 pandemisi önlemleri çerçevesinde, 6'şar metrekarelik sosyal mesafe locaları plaja gelen çok sayıda vatandaş tarafından kullanıldı. Locaların dışındaki alanlarda da sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü. Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda günübirlik tatilcinin de Çeşme'ye gelmesiyle, 1200 metre uzunluğundaki sahili ile Çeşme'nin en büyük plajı olan Ilıca Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Soyunma kabini, duş ve tuvalet hizmetlerinin ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulan plajda, şezlong ve şemsiyeler geçtiğimiz yıl belediye tarafından kaldırılmıştı. Tatilciler, kendi şemsiyelerini getirerek ünlü plajdan hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

Muhammet İsa Atagöz

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