Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bu sabaha karşı Çeşme açıklarında iki şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Kongo, Kuveyt ve Filistin uyruklu 51 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. İskelede bulunan çadıra alınan göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemler için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İl İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

Muhammet İsa Atagöz