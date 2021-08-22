Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezi önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon (33), bıçakla yaralandı. Kalyon, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyon, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Alpay Kalyon'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis tarafından eğlence merkezi önünde çalışmalar gerçekleştirilirken, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.