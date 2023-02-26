İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı
Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde, Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangının kontrol altına alındığı Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, "Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme..." ifadelerine yer verildi.

Muhammet İsa Atagöz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.