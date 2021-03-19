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Çeşme'de lastik bot alabora oldu: 3 göçmen hayatını kaybetti

Çeşme'de lastik bot alabora oldu: 3 göçmen hayatını kaybetti
Çeşme'de lastik bot alabora oldu: 3 göçmen hayatını kaybetti

İzmir Çeşme'de, Karaabdullah Burnu açıklarında alabora olan lastik bottaki 3 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, 3 göçmen de sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; bu sabaha karşı İzmir Çeşme'nin Karaabdullah Burnu açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun battığı bilgisini alan Çeşme Sahillik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri 3 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtarırken, 3 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden 3 göçmen otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sağ kurtarılan göçmenler de hastanede tedavi altına alındı.

Muhammet İsa Atagöz
 

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