Çeşme'de yakalanan 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim tarihinde, saat 23.00 sıralarında Sakız Adası'na şişme botla kaçmaya çalışan 46 Afganistan uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettiği şüphesiyle 1'i Afganistan uyruklu, 2'si ise Türk uyruklu 3 zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılardan Türk vatandaşı O.K. ve M.K. ile Afganistan uyruklu A.R.İ. adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Ekim tarihinde saat 07.00 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, Çeşme Top Burnu açıklarında, bir şişme bot içerisinde 15 Suriye uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerin kaçışını organize ettiği şüphesiyle B.Y. ise, KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. B.Y. adlı zanlı, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki olayda yakalanan göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Muhammet İsa Atagöz