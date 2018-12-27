İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme'de yakalanan üç insan kaçakçısı tutuklandı

Çeşme'de yakalanan üç insan kaçakçısı tutuklandı
Çeşme'de yakalanan üç insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ikisi Suriye uyruklu, biri Türk olmak üzere üç insan kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri ekiplerinin Dalyan Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta, 5 Mali uyruklu sığınmacı ve insan kaçakçılığı organizatörü olduğu sanılan iki Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Çeşme girişinde başka bir şüpheli aracı da durduran KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada, bir şişme bot ile bir adet benzinli motor ele geçirdi. Araç sürücüsü M.G., ekiplerce gözaltına alınırken, yapılan soruşturmada, iki Suriye uyruklu insan kaçakçısı organizatörü ile bağlantısı olduğu tespit edildi. M.G.'nin bir devlet kurumunda sivil memur olarak çalıştığı da tespit edildi.

Üç insan kaçakçısı, yapılan soruşturmanın ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilirken, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet İsa Atagöz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.