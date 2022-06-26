Çeşme'deki cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı

Olay, 22 Haziran saat 23.50 sıralarında İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'ta bulunan beyaz eşya tamir dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz eşya dükkanında çalışan H.D., K.U., ve E.A., dükkanda buluştu. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra aynı araçla adrese gelen H.D., yanında getirdiği tabancayla K.U. ve E.A.'ya tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.U.'nun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralı E.A. ise ambulansa Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suç aletlerini denize atmış

Öte yandan, olayın ardından otomobili ile suç aletlerini denize atan katil zanlısı H.D., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Olayda kullanılan suç aletlerini ise dalgıç polisleri tarafında pırlanta plajında bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Muhammet İsa Atagöz