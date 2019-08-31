Çeşme'deki kazada lüks aracın ibresi 220'de kilitli kaldı

Bugün 18.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nin çevre yolunda meydana gelen olayda, çevre yolunda süratle giden giden bir lüks araç, direksiyon hakimiyeti kaybolunca, önce yoldan geçen bir araca, daha sonra da kaldırımda park halindeki araca çarptı. Park halindeki aracı, bir evin bahçe duvarını da yıkarak, evin bahçesine düşüren lüks araç, elektrik direğini de devirerek, bahçe duvarı üzerinde askıda kaldı.

Araçlarda ağır hasar oluşurken, lüks araçta bulunan bir çocuk, hafif yaralanarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet İsa Atagöz



