Çeşme'deki kum zambakları çiçek açtı: Koparmanın cezası 80 bin TL

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alan ve Çeşme'deki kumsallarda da yetişen kum zambakları çiçek açtı.

Dünyada ve ülkemizde nadiren görülen kum zambaklarının neslinin korunabilmesi için çiçeklerinin koparılmaması ve soğanlı kökünün sökülmemesi gerekirken, koparmaya ve sökmeye kalkanlara da 80 bin 465 lira para cezası kesiliyor.

Çeşme Belediyesi, Çeşme'nin kumsallarında yetişen kum zambaklarının fotoğraflarını sosyal medya sayfalarında paylaşarak, "Dünya'da ve ülkemizde nadiren görülen kum zambaklarına Çeşme'mizde sık sık rastlayabilirsiniz. Belediyemiz tarafından koruma altına alınan bu nadir güzellikteki bitkilerimize hep birlikte sahip çıkalım. Doğanın bizlere armağan ettiği bu güzellikleri korumak hepimizin görevidir" uyarısında bulundu.



Muhammet İsa Atagöz

