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Çeşme'deki yangına havadan müdahale başladı

Çeşme'deki yangına havadan müdahale başladı
Çeşme'deki yangına havadan müdahale başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangın devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı.

Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı.
Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına şu anda 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Hakan Gözalan - Ali İhsan Çiftçi

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