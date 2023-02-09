Çeşme'den yola çıkan yardım gemisi İskenderun'da

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi afet bölgesine ulaşım sorununu deniz yoluyla aşmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Koordinasyonu ile birlikte Çeşme Limanı'ndan, çok sayıda iş makinası ve diğer yardım malzemelerinin yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yola çıkan Ulusoy 5 Ro-Ro Gemisi İskenderun Limanı'na vardı.

Bu akşam saat 20.30 sıralarında İskenderun limanına ulaşan Ro-Ro gemisi, iş makinaları ve yardım malzemelerinin limana indirilmesinin ardından bu gece İskenderun Limanı'ndan ayrılarak Çeşme'ye dönecek. Çeşme'ye boş olarak dönecek olan Ro-Ro gemisi, deprem bölgesinden ayrılmak isteyen depremzedeleri de Çeşme'ye taşıyacak.

7 Şubat Salı günü, sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aliağa, Bergama, Torbalı, Kuşadası, Urla, Karaburun ve Çeşme'den gelen çok sayıda iş makinası, yaşam konteyneri, beton delici Hilti, forklift, vinç, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri, su gibi deprem bölgesinde gerekli olacak malzemeler Ulusoy 5 Ro-Ro gemisine yüklenmişti. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin çağrısıyla toplanan çok sayıdaki yardım malzemesi de Ro-Ro Gemisi'ne yüklenerek deprem bölgesine gönderilmişti.

Muhammet İsa Atagöz



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