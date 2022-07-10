Çeşme'nin nüfusu 1 milyona dayandı, plajlar doldu taştı

İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arefe gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu 40 bin olan Çeşme'nin nüfusu bayramın ikinci günü 1 milyona yaklaştı. Çeşme'nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca plajında da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca plajında oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

“Rüzgar var ama bizi etkilemiyor”

İstanbul'dan gelen Ramazan Kavkaç, tatil için Çeşme'ye geldiğini belirterek, “Burası tatil için çok konuşulan bir yer. Burada ilk günümüz. Çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Gezilecek yerler var, denizi çok güzel. Rüzgar var ama bizi etkilemiyor” dedi.

Sezer Demir ise, “Buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel bir yer. Kalabalık ama bizim için problem değil. Daha çok aileler var, ortam güzel diye konuştu.

“Ilıca plajı, güzel bir halk plajı”

Bayram tatili için arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye geldiklerini söyleyen Talip Çakmak, “Ilıca plajı güzel bir halk plajı. Havası da sıcak. İstanbul'da da şu an yağmur yağıyormuş, sel götürüyormuş. Bize de böyle denk geldi. Bugün hava rüzgarlı ama zaten kendimize rota belirledik. Çeşme, Alaçatı ve Muğla gibi yerlere gidiyoruz” diye konuştu.

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten