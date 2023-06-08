Çetelere silah satan şebeke çökertildi: 12 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir şebekeyi tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

‘Kumanda' görünümlü suikast silahından ağır makineli tüfeğe kadar çeşitli silah mevcut

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen silah atölyelerine, çeşitli adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı silah ticareti yapan bu kişilerin ikamet adresleri, araçları ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 ağır makinalı otomatik silah, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, bir kısmı kurusıkıdan bozma 52 ruhsatsız tabanca, 1 araç kumandası görünümlü suikast tabancası, bir pompalı tüfek, bu silahlara ait 110 şarjör ve çeşitli çapta 95 mermi ele geçirildi.

Silah kaçakçılarının 5'i tutuklandı

Yakalanan 12 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Silah kaçakçıları, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu, 7 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Öte yandan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon, polis kameralarına da yansıdı.

Sadık Kahraman

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