Çetin Doğan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti. Bu isimlerden Çetin Doğan bugün saat 15.45 sıralarında Bodrum Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Bitez'de bulunan Bodrum Adliyesi'ne geldi. Çetin Doğan'a çok sayıda korumasının eşlik ettiği görüldü.

Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Çetin Doğan'ı teslim alan polisler, eski paşayı Bodrum Adliyesi'nden çıkardı. Çetin Doğan'ın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Adliye çıkışında polislerin arasında kameralara seslenen Çetin Doğan, "Adalete teslim oluyorum" dedi.



Hamdi Yörür - Eren Ayhan