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CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 1

CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 1
CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, beşinci maçında sahasında Portekiz’i 3-1 mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı.

Milliler, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında cumartesi günü saat 17.00'de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Danimarka'yı konuk edecek.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Ramazan Çevik (Türkiye)
Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Faik Samet, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Burutay, Mirza, Bedirhan)
Portekiz: Cveticanin, Tavares Rodrigues, Ferreira, Sinfronio, Pinto, Martins, Casas (L) (Neves, B.Cunho)
Setler: 23-25, 25-20, 25-21, 25-20
Süre: 121 dakika (28,28,31,34)

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