İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CEV Cup: Valsa Group Modena: 3 - Arkas Spor: 0

CEV Cup: Valsa Group Modena: 3 - Arkas Spor: 0
CEV Cup: Valsa Group Modena: 3 - Arkas Spor: 0

Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8’li final turu rövanş maçında Arkas Spor, İtalya’da konuk olduğu Valsa Group Modena’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-16 ve 25-15 sonuçlandı.

Salon: Palapanini Modena
Hakemler: Dusan Rychlik (Çekya), Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya)

Valsa Group Modena: Giovanni Sanguinetti, Dragan Stankovic, Earvin Ngapeth, Nicola Salsi, Adis Lagumdzija, Tommaso Rinaldi (Salvatore Rossini, Lorenzo Sala, Nicholas Marechal, Riccardo Gollini, Tobias Krick, Elia Bossi)

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Nicholas Hoag, Daniel McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Mustafa Cengiz, Erhan Hamarat, Enes Atlı, Suarez Angel Perez)

Setler: 25-19, 25-16, 25-15
Süre: 61 dakika (20, 20, 21)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.