CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Tenerife La Laguna: 0

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Fenerbahçe Opet'te mücadeleyi 16 sayıyla tamamlayan Rus smaçör Arina Federovtseva, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Sarı-lacivertliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımına konuk olacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ilaria Vagni, Igor Prvaznik
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Ergül Eroğlu, Ana Cristina Menezes, Meryem Boz, Buse Ünal, Beliz Baskır)
Tenerife La Laguna: Bhella Nsuggimina, Margaret Ann Wolowicz, Patricia Aranda Munoz, Lisbet Arredondo, Avalyn Keli Niece, Julie Lengweiler (Elena Aran Cleveria, Hilda Gustafsson, Patricia Llabres (L)
Setler: 25-17, 27-25, 25-14
Süre: 72 dakika (20, 30, 22)
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