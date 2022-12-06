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CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Tenerife La Laguna: 0

CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Tenerife La Laguna: 0
CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Tenerife La Laguna: 0

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında İspanya’nın Tenerife La Laguna takımını 25-17, 27-25, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.


Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Fenerbahçe Opet'te mücadeleyi 16 sayıyla tamamlayan Rus smaçör Arina Federovtseva, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Sarı-lacivertliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımına konuk olacak.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ilaria Vagni, Igor Prvaznik
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Ergül Eroğlu, Ana Cristina Menezes, Meryem Boz, Buse Ünal, Beliz Baskır)
Tenerife La Laguna: Bhella Nsuggimina, Margaret Ann Wolowicz, Patricia Aranda Munoz, Lisbet Arredondo, Avalyn Keli Niece, Julie Lengweiler (Elena Aran Cleveria, Hilda Gustafsson, Patricia Llabres (L)
Setler: 25-17, 27-25, 25-14
Süre: 72 dakika (20, 30, 22)

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