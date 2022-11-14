CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda heyecan devem ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Halkbank, Arkas Spor ve Ziraat Bankkart, 15-16 Kasım tarihlerinde Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek.

Galatasaray, Waldviertel deplasmanında

2023 Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında 15 Kasım Salı günü, TSİ 21.00'de deplasmanda Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel takımına konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.

Fenerbahçe'nin konuğu Craiova

2023 Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe, son 32 turu ikinci maçında 16 Kasım Çarşamba günü, TSİ 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Romanya'nın SCM Craiova takımını konuk edecek. Romanya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, ikinci karşılaşmada rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup edip, tur için karşılaşmayı altın sete taşımaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında en az 2 set kaybetmesi veya her türlü mağlup olması halinde CEV Kupası'na veda edecek.

Arkas Spor, Caruur Volley Gent'i ağırlayacak

2023 Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Arkas Spor, son 32 turu ikinci maçında 16 Kasım Çarşamba günü, TSİ 19.00'da TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda Belçika'nın Caruur Volley Gent takımını ağırlayacak. Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Arkas Spor, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

Halkbank'ın konuğu Berlin Recycling Volley

2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, B Grubu ikinci maçında 16 Kasım Çarşamba günü sahasında Almanya'nın Berlin Recycling Volley takımını konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.30'da başlayacak.

Ziraat Bankkart, Sir Sicoma Monini Perugia karşısında

2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ziraat Bankkart, E Grubu ikinci maçında 16 Kasım Çarşamba günü sahasında İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımını ağırlayacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda maç programı şu şekilde:

15 Kasım Salı

21.00 Union Raiffeisen Waldviertel (AUT)-Galatasaray

16 Kasım Çarşamba

17.30 Halkbank - Berlin Recycling Volleys (GER)

19.00 Fenerbahçe - SCM Craiova (ROU)

19.00 Arkas Spor - Caruur Volley Gent (BEL)

20.00 Ziraat Bankkart - Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

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