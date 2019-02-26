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Cevad Zarif'in istifasına çok sevindi

Cevad Zarif'in istifasına çok sevindi
Cevad Zarif'in istifasına çok sevindi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasına sevinen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklamasında, "Zarif gitti, şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

“Burada olduğum sürece İran'ın nükleer silahları olmayacak” diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasına ilişkin, sosyal medyada, "Zarif gitti, şükürler olsun" paylaşımında bulundu. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya üzerinden duyurduğu istifasında, “Aziz ve cesur İran milletine ve değerli yetkililere, geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın” demişti.  

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