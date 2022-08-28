Cevdet Göç: 'Berabere ayrılsak üzüleceğimiz maçtan mağlubiyetle ayrıldık'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin de kendilerinin de kazanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Göç, “İyi oynadık, iyi oynadığımız anda bireysel hatadan kaptırdığımız topta gol yedik. Bunlar futbolda var. Tekrar oyuncu arkadaşlarım devam etti. Üstünlüğü aldık. İlk yarı pozisyon verdik ama ikinci yarı tamamen oyunun hakimi biz olduk. Pozisyon ürettik, net kaçırdığımız goller var. Bazen olmadı mı olmuyor. İyi oynadığımız, berabere ayrılsak üzüleceğimiz maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Üzerine koyarak devam edeceğiz. 70'ten itibaren değişiklikler ve sistem değişiklikleri ile devam ettik. Girenler katkı sağladı. Rakibi ceza sahasına hapsettik. Ürettik de ama o direkten girmediği zaman olmuyor. Arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık. Ligin başındayız bu oyunun mutlaka bir karşılığı olacaktır” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Yunus Kılıç

