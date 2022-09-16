Cevdet Göç: 'İstifa yönetimin alacağı karardır'

Göç, hiç düşünmedikleri çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını ve üzgün olduklarını belirterek, “Çok üzgünüz. Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık. Tabii 1. dakikada verilen penaltı. Bunlar futbolun içerisinde var. Üzerinden tekrar gelmemiz gerekiyordu. Geldik, toparlandık, oyun üstünlüğüne devam ettik, ama kırılma anı derseniz hani Ayoub'un kaçırdığı pozisyon var. Belki o gol olsa 1-1 olacak ama tam tersi 2. golü yiyerek soyunma odasına giriyoruz. Üzüldük hiç beklemediğimiz bir pozisyon. Devre arasında yaptığımız değişiklikler, taktiksel ve oyuncu değişiklikleri. Hemen akabinde 3 tane oyuncuyla tekrar devam ettik. Genel bir üstünlük kurduk. Pozisyonlar var, kaçan pozisyonlarımız var. Rakip haklı olarak kontratağa döndü. Onu da tahmin ediyorduk. Ama gol pozisyonunda kaçan gole mi üzülelim. Yeni gelen arkadaşımız Kevin Soni ile pozisyona girdik derken pozisyonun kaçtığı ve akabinde şanssız şekilde hiç beklemediğimiz şekilde bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 10 kişi kaldık. Ondan sonra zaten artık rakibin kontratak oynuyor, riskler alıyorsun. Sonrası orada ben de oyun bitti diye düşünüyorum. Kolay değil çevirmek, eksiğiz enerjiniz düşüyor. 3 ve 4 oldu. Üzgünüz hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bundan 7 hafta önce böyle bir tablo deseler gülerdik, söyleyene gülerdik. Ama hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarımızdan, Hatayspor'u sevenlerden herkesten çok çok özür diliyoruz. Belki klasik olacak ama hakikaten özür diliyoruz. Çok üzgünüz arkadaşlar” diye konuştu.

İstifa açıklaması

Göç, taraftarların istifa tepkisine ise, “Geldiğimiz günden bu yana, gerek personelimizden masörümüze, tesis çalışanlarımız, inanılmaz bir çaba içindeler. Teknik heyet olarak elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, mesai harcıyoruz ama olmadı. Bizim arkamızda duran iyi bir yönetim var. Ama istifa bizim alacağımız karar değil. Getirirken onlar getirdi. Onların alacağı karardır. Milli maç arası var, oturulur konuşulur, bizi onlar getirdi, onlar da hayal kırıklığı yaşıyor biliyoruz. Ama istifa onların alacağı karardır” dedi.

Göç ayrıca maç içerisinde sakatlanan yeni transferlerden Kevin Soni'nin sakatlığının ciddi olduğunu, sol üst adalesinden sakatlık yaşadığını söyledi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz