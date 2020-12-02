Cevger: 'Hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim Han'ın küpe taktığına dair bilgi yok'

10 Ekim 1470'de Şehzadeler Şehri Amasya'da doğan Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın 500. ölüm yıldönümü anısına Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Bir Amasya Hatıratı' adlı belgesel serisinin 3. bölümü oluşturularak yayınlandı.

Belgeselin danışmanlığını ve sunumunu yapan Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Cevger, 17 yaşına kadar bu kentte yaşayan Yavuz Sultan Selim Han'ın küpeli ve başında mücevherli bir taçla çiziminin 19. yüzyılda bir ressam tarafından tasvir edilmesinden ileri geldiğini anlatarak, “Hiçbir Osmanlı kaynağında, özelikle minyatürlerde Yavuz Sultan Selim Han'ın küpe taktığına dair bir bilgi bulunmamaktadır” diye konuştu.

Osmanlı minyatür sanatçısı Levni'nin tasvirlerinde ve Hünername'de sakalsız, uzun bıyıklı olarak görüldüğünü aktardığı Yavuz Sultan Selim Han'a ‘Yavuz' isminin cesareti, sert mizacı ve atılganlığından dolayı halk tarafından verildiğine değinen Cevger, azmiyle liderlik vasıflarının özellikle Çaldıran, Mercidabık ile Ridaniye Savaşlarında görüldüğünün kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Amasya tarihi hakkında bilgilerin de verildiği belgeselde Yavuz Sultan Selim Han'ı İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Emir Gültekin canlandırdı. Serdar Çolak'ın yönettiği belgeselde aynı zamanda il müdürlüğü görevlileri de rol aldı.

Murat Çelik