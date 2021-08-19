Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren eski paşalardan Çevik Bir ve 13 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Eski paşalardan Çevik Bir Bodrum'daki yazlığından İstanbul'a giderken Milas karayolunda polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.



Eren Ayhan



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