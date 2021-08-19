İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı
Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevik Bir Bodrum’dan İstanbul’a giderken yakalandı - Tıkla İzle

 

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren eski paşalardan Çevik Bir ve 13 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Eski paşalardan Çevik Bir Bodrum'daki yazlığından İstanbul'a giderken Milas karayolunda polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.

Eren Ayhan
 

İLGİLİ HABER
Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü Teslim olan Çetin Doğan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
İLGİLİ HABER
Çetin Doğan, tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderildi Çetin Doğan, tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderildi
İLGİLİ HABER
Çetin Doğan tutuklandı Çetin Doğan tutuklandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.