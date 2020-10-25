Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü

Edinilen bilgiye göre, Merkez Aktaş Beldesi Yeni Mahallede Bilal Tarım isimli vatandaş ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Dalların kenarından geçen elektrik tellerine elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu Tarım, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri aşağı indirdi. Tarım'ın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.