Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizi, yöresel çeşitleriyle de hasadını sürdürüyor. Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz, çeşitleriyle birlikte alıcısına sunuluyor.

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir, yerli çeşitlerde verimli ve bereketli hasat dönemi geçiriyor. Dalında 20 lira olan cevizin tezgaha yansımasını değerlendiren satıcı Adem Elvan, üreticiden kaç liraya ceviz alırlarsa 5 liralık kar payı ile satışa sunduklarını söyledi.

Cevizlerde ince kabuk ve çeşitlerin çok olduğunu aktaran Elvan, "Geçtiğimiz yıl 30 -35 liradan sattığımız ceviz, bu yıl ise kalitesine göre 45-50 ve 30 liradan alıcı bekliyor.

Ceviz ürünü sirke, reçel ve kolonyada alıcıya sunuluyor" dedi. Pandemi sürecinin satışlara etkisine de değinen Elvan, pandeminin geçen yıla oranla satışlar üzerinde etkili olduğunu ve aşılama sonrası satışlara yansıma beklediklerini söyledi. Kaman-1 ve Kaman-5 gibi yerli çeşitlerde hasat yapılanırken, Chandler, Fernor, Fernette gibi geç uyanan yabancı çeşitlerde de hasat için hazırlık yapılıyor. İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin yanı sıra merkeze bağlı köyler ile diğer ilçelerde de ceviz bahçelerinde artış yaşanıyor. İlçe merkezinde satış yapan Ramazan Aslan adlı esnaf ise 15-16 liralık cevizin bir çok işlemden geçtiğini anlattı. Aslan, "Cevizin esnafa 26-27 liralık maliyeti oluyor. 30 liradan ise satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle de çoğu ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.

20 dönüm arazi 5 ton ceviz veriyor

Kaman ilçesi girişinde üretim yapan ve 20 dönüm araziye sahip olan üretici Arif Göçmen, ağaçtaki fiyatı ile tezgaha yansıma fiyat farkını şöyle değerlendirdi;

"Fark işçilik ve gübre giderlerinin artmasından oluştu. Geçen yıl 120 liraya alınan gübre şu an 220 lira, 80 liraya çalışan işçi ise 250 liraya çalışıyor. Mazot ise 4,5 liraydı şu an ise 7 lira civarında. Bu durum ise mecburen fiyatlara yansıyor. Cevizin üreticiye gelir getirebilmesi için en az 7 yıl emek vermek gerekiyor. Don olayları ise tarım sigortaları havuzu kapsamına girmiyor. Üretici maliyeti de ister istemez tüketiciye yansıyor. 50 lira çok gibi gözükse de anca kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Enderhan Öz - Vahit Aldı

