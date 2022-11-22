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Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti

Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti

İstanbul’da seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yiyen karga dakikalarca yolculuk etti. Karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti - Tıkla İzle

 

İstanbul Cevizlibağ'da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti. Cevizlibağ mevkiinde araca konan karganın Şirinevler'e kadar ceviz yiyerek seyahat etmesi yüzleri gülümsetti. Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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