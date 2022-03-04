Cevizli ve yoğurtlu lezzetiyle Sinop mantısı

Kayseri algısı kırılıyor

Yöresel işaret alarak tescillenen Sinop mantısının ünü, ülke sınırlarını aştı. Türk mutfağının benzersiz tariflerinden olan Sinop mantısı, geçmişten süregelen Kayseri yöresine ait mantı algısını kırıyor. Özellikle yaz döneminde yoğun şekilde yabancı ve yerli turist ağırlayan Karadeniz'in şirin kenti Sinop'a ayak basanlar, mantı yiyebileceği yerler arıyor. Yapılışı biraz zahmetli olan Sinop'un ünlü cevizli ve yoğurtlu mantısını üreten kentteki mantıcılar da el emeği ürünleriyle, dışarıdan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.

Sinop mantısının sırrı

Ustalıkla yoğrulan, ince açılan hamurdan küçük kare parçalar yapıp, içine önceden hazırlanmış kıyma ve soğan karışımı yerleştiriliyor. Kulak şeklinde katlanıp tepesi dağa benzer şekilde kıvrılıyor. Sıcak suda bir süre haşlandıktan sonra üzerine olmazsa olmazı tereyağı, isteğe göre ceviz veya yoğurt dökülerek servise sunuluyor. Eşsiz lezzetiyle yiyenlerin damaklarını şenlendiren Sinop mantısını bir yiyen unutamıyor. Siparişlere yetişemeyen mantı üreticileri de bu lezzeti kargoyla başka şehirlere gönderiyor.

“Mantı için Sinop'a geliyorlar”

Kentte 20 yıldır mutfak ustası Nurgül Kalyoncu, özellikle mantı yemek için kente gelenlerin olduğunu belirterek, “Mantı deyince akla Kayseri gelirdi, şimdi o algıyı da kırdık. Mantı deyince insanların aklına Sinop mantısı geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den her yerden insanlar, geldiğinde ilk önce Sinop mantısı yapan yerlere akın ediyorlar. Şehir içine ve şehir dışından istekler oluyor. Fırınlayıp şehir dışına da kargo ile gönderebiliyoruz” dedi.

Berkan Şen

