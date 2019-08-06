Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı seferler durdu

Kaza, saat 07.30 sularında Cevizlibağ ile Topkapı tramvay durakları arasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan Topkapı'ya gitmek için tramvay yoluna giren Mehmet F. idaresindeki 07 YGN 34 plakalı su tankeri, Cevizlibağ'dan Topkapı istikametine seyir halinde olan tramvaya yandan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, yürüyerek Topkapı durağına ulaşmaya çalıştı.

Kaza nedeniyle Cevizlibağ ile Topkapı arası Kabataş yönündeki seferler durdu

Kazada, tramvayın bir bölümü raydan çıkarken, tankerin çarptı bölümde hasar meydana geldi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından tramvayın raydan çıkan bölümü düzeltildi. Düzeltme çalışmalarının ardından tramvay yoluna devam etti. Kazaya karışan su tankeri ise belediyeye ait çekici ile yoldan çekildi. D-100 karayolu yan yolda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Öte yandan kazaya ilişkin Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada,"T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

