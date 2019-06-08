Çevre Bakanı Murat Kurum'u terleten Matematik sorusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar Tahtakale Mahallesinde esnaf ziyaretleri yaptı. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde sonra Binalı Yıldırım ile birlikte Avcılar'daki imar sorununu çözeceklerini vurgulayan bakan Kurum, uğradığı bir kafede ders çalışan üniversite öğrencilerinin matematik sorusu karşısında bir hayli zorlandı.

Öğrencilerin sorusunu çözemeyen bakan Kurum, daha sonra matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum'u arayarak sorunun çözümü hakkında bilgi aldı. Eşinin verdiği bilgilerin ardından bakan Kurum, soruyu öğrencilere anlatarak çözümünü gerçekleştirdi.

Gençlerle eğlenceli bir diyalog gerçekleştiren Bakan Kurum, “Büyük uğraşlar sonucu çözdük. Eşimizden yardım aldık, diğer arkadaşlardan yardım aldık. Allah kolaylıklar versin işiniz zor” dedi.

İstanbul'a 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi

Esnaf ziyaretinden vatandaşlara hitap eden bakan Kurum İstanbul'da kentsel dönüşümü acil öncelikli alanlardan başlatarak tüm İstanbul'a yaymayı planladıklarını söyledi.

Kimseyi mağdur etmeden ilk önce 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projeleri olduğunu aktaran Bakan Kurum, “İster daire sahipleri yükleniciler ile anlaşarak isterse üretilen rezerv alanlara yerleşerek vatandaşları sağlıklı yapılara kavuşturacakları. Kentsel dönüşümü acil alanlardan başlatarak ilk önce 50 bin konutluk kentsel dönüşüm alanını bitireceğiz. Birçok ilçemizde öncelikli mahallelerimizi belirledik. Şuan gezdiğimiz Avcılar'da da Tahtakale mahallemiz öncelikli alanlarımızdan biri. Parklarıyla bahçeleriyle yeşil alanlarıyla yaşanılabilir bir ilçe inşa edeceğiz. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımız deprem riskiyle yaşamasın. Avrupa standartlarında mahalleler ve ilçeler inşa etmeyi planlıyoruz. Kartal, Kağıthane ve Esenler, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece gibi ilçelerde kentsel dönüşüme hızlı bir şekilde başladık. Yıkılma veya deprem riski olan alanlara öncelik vererek yatay mimariye uygun rezerv projeler üretiyoruz. Daha sonra İstanbul'da tarihi alanları gün yüzüne çıkarak tarihsel dönüşüm yapmak istiyoruz” dedi.

“İstanbullulara hizmet üretmeye devam edeceğiz”

İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, “Binali Yıldırım'ın yaptığı icraatlar ortada. 17 yıldır AK Parti iktidarı olarak İstanbul'a neler yaptığımız ortada. İstanbul'umuza hep hizmet ettik. Alt yapıdan üst yapıya 235 milyarlık yatırım yaptık. Binalı Yıldırım'a baktığımızda 17 senedir her şartta sürekli çalışan üreten abimiz olarak tanıdık. İnşallah 23 Haziran'dan sonra da İstanbullulara hizmet edecek. Laf, dedikodu veya magazin malzemesi üreterek değil taş üzerine taş koyarak hizmet edeceğiz. Seçimlerden sonra omuz omuza kentsel dönüşüm ve sosyal alanları artırmak noktasında Binali Yıldırım ile çalışmak istiyoruz. 25 senedir biz sosyal belediyecilik anlayışına devam etmek istiyoruz. 23 Haziran seçimlerinde halkımız sandığa gidip gereken cevabı verecektir” diye konuştu.

Erdal Can İçelli