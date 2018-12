Çevre duyarlılığı için Sing For The Climate projesi, Türkiye'de gerçekleşti

Çevre duyarlılığı için yıllardır Avrupa'nın birçok ülkesinde sürdürülen Sing For The Climate projesi, Türkiye'de gerçekleşti. Çevre Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve velileri çevreye olan duyarlılıklarını göstermek için bir araya geldi ve şarkılarını söyledi.

Çevre Koleji Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Nalçacı; okul olarak her zamanki çevresel duyarlılığımızı göstermek adına, bugüne kadar yapmış olduğumuz onlarca projenin dışında, bu yıl da iklimlerin insan hayatı üzerinde oluşturduğu tahribata vurgu yapan yeni bir projeyi, geniş kitlelere farkındalık oluşturması adına gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirterek, Belçika menşeli Sing For The Climate Projesinin kurucusu Belçikalı ünlü film yönetmeni ve çevreci aktivist Nic Balthazar ile temas kurduklarını söyledi.

Bir manifesto niteliği taşıyan ve 48 ülkede gerçekleştirilen “Do it now” adlı iklim temalı şarkıyı 2000 kişilik bir koroyla ve profesyonel çekimler ve stüdyo desteği de alarak hayata geçirdiklerini kaydeden Nalçacı, "Ortaya çıkan klip kısa zamanda büyük izleyici kitlelerine ulaştı. Çevre Koleji olarak klibimiz eşliğinde dünyaya vermek istediğimiz mesaj, gidecek başka gezenimiz olmadığı yönündedir. Ve bu mesajla sesimizi geniş kitlelere ulaştırarak tüm insanlığın bu konuda bir şeyler yapma arzusudur" şeklinde konuştu.