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Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Çevre korunması, çevre kirliliğinin önlenmesinin ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ile ekonomik araçlar ile teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Egzoz gazı emisyon yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip olması durumunda motorlu taşıt sahibinde 2 bin 500 TL, katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine bin 250 TL para cezası verilir.
Petrol ve türevleri ile katı atık deşarjı yapan gemilere ceza verilmesi ön görüşülüyor.
Plastik poşetlere 25 kuruştan az olmamak üzere ücret belirlenecek.  

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