Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 'Tarım alanlarına sızan zift, kontrol altına alınmıştır'

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlar ziftle kaplandı ve bazı buğday ekili alanlar zarar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım alanlarına sızan zift, İl Müdürlüğümüz denetiminde kontrol altına alınmıştır. Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

Doğukan Gürel