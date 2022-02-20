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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tanıtım filmi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tanıtım filmi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tanıtım filmi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı hizmetleri hazırladığı tanıtım filminde kamuoyuna sundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tanıtım filmi - Tıkla İzle

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hazırladığı kamu spotunda, “Kuşların, balıkların kaplumbağaların tüm canlıların yuvasını korumayı, insanlarımıza huzur içerisinde yaşayacağı şehirler kurmayı kendimize görev bildik. Daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Dünya için çalışıyoruz. 81 ilimizin her biri bize emanet, onların yapısal varlıklarını korumak kadar havasını da suyunu da koruyoruz” bilgisi verildi. Beş dakikalık filmde bakanlık bünyesinde yapılan tüm faaliyetler görseller eşliğinde sunuldu.

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