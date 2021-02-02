Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İzmir'deki sel ile ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'de yaşanan sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dedi:

"İzmir'de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini maalesef daha çok hissediyoruz. Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız."

Adem Aslan

