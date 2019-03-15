Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'na müjdelerle geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen ‘Konyalı Hemşehri Buluşması' programı, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Belediye meclis üyesi adayının tanıtıldığı programa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, dernek başkanları ve yüzlerce Konyalı vatandaş katıldı.

“Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz”

“81 il valiliğine bir genelge gönderdiklerini belirten Bakan Kurum, “Bu genelge çerçevesinde şehirlerde ne kadar riskli alan varsa bu alanları tespit edilmesi ve bize suretiyle de hızlı bir şekilde dönüşüm sürecine girdik. Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız. Hedefimiz 20 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak. Bunları da sizlerin rızasıyla yapacağız. Sizin rızanız olmayan hiçbir işi yaptırmayacağız, yapmayacağız. Yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm projelerini ayağa kaldırdık”

“Bugün burada, kentsel dönüşümle birebir muhatabın vatandaşlarımız olduğunu biliyorum” diyen Bakan Kurum, “Zeytinburnu'nda da geçen hafta geldiğimizde sayın başkanımızla bu ilçemizde ne kadar kentsel dönüşümle alakalı problem sorun varsa burada konuştuk. Hemen ertesi gün uygulamaya geçmek suretiyle o kentsel dönüşüm projelerini ayağa kaldırdık. Vatandaşımızın o mağduriyetini de hızlı bir biçimde çözmek istiyoruz” dedi.

“Zeytinburnu'nda İETT Bloklarında kentsel dönüşüm sorunu halloldu”

“8 Mart tarihinde bu salonda İETT Blokları için imar planlarını 1 buçuk emsal yapacağımızı söylemiştik” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, “O planlar hazırlandı. O planlar bakanlığımıza geldi. Onayladım. Zeytinburnu'nda İETT Bloklarında kentsel dönüşüm sorunu halloldu. Çırpıcı'da bir yüklenicimiz demişti ki, ‘Yüzde 95 ile anlaştım. Ancak ilerleyemiyorum' Burada genel müdürümüze talimat verdik. O yüzde 95'lik alanda da problemler, sorunlar aşıldı. İnşallah orada da inşaat süreci hızlı bir şekilde başlatılacak. İki alan söylendi. O iki alanın problemleri halloldu. Diğer alanlarla ilgili de belediye başkan adayımız Ömer Arısoy ile görüştük. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde en kısa süre içerisinde kentsel dönüşüm projelerine destek vereceğimizi buradaki tüm Zeytinburnulu kardeşlerimin yanında ifade etmiştik” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın desteği sizlerin yanındadır”

Bakan Kurum, “Yine ifade etmek isterim ki devletimizin desteği, Bakanlığımızın desteği, Cumhurbaşkanımızın desteği sizlerin yanındadır. Zeytinburnu'nun yanındadır. Beştelsiz'in de yanında olacağız. Seyitnizam'ın yanında olacağız. Sümer'in de yanında olacağız. Telsiz'in de yanında olacağız. Çırpıcı'nın da yanında olacağız. Zeytinburnu'nun tüm mahallelerindeki o kentsel dönüşüm sorununu halledebilmek için başkanımızla el birliği içinde, kol kola gönüllere dokunarak kentsel dönüşüm sürecini halledeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Kentsel dönüşüm tüm Zeytinburnu'na hayırlı, uğurlu olsun”

"Beştelsiz Mahallesindeki yer alan riskli alandaki tüm vatandaşlarımız ile anlaşma sağladık ve binaların yıkımları tamamlandı" Bakan Kurum, "Bu alanda en kısa zamanda belediyemizle birlikte uygulamaya başlayacağız. Sümer mahallemizdeki riskli alanda bulunan 135 binanın yıkımı gerçekleştirildi. İnşa süreci hamdolsun başladı. Belediyemiz ile KİPTAŞ Genel Müdürlüğümüz bu süreci birlikte hayata geçiriliyor. Burada da tam 1336 bağımsız bölüm üreteceğiz. Hak sahibi vatandaşlarımıza en kısa sürede bu konutların teslimini yapacağız. Telsiz mahallesinde yer alan Riskli Alanda Kentsel dönüşüm çalışmalarına vatandaşımızın rızasını alarak uygulamaya başlayacağız. Üsküp Mahallesi ve İETT Bloklarında da o problemlere yoğunlaşmak suretiyle plan problemini aştık. İnşallah diğer problemleri aşmak suretiyle kentsel dönüşümün hızını vatandaşlarımızın da içinde olduğu süreçle birlikte yöneteceğiz. Buralarla ilgili çözüm planlarımız hazır ve çözeceğiz. Aynı şekilde Çırpıcı Mahallesindeki özel sektörün başlattığı uygulamada problemleri hallederek vatandaşımızı o mağduriyetin içinden çekip en kısa zamanda evlerine sıcak yuvalarına kavuşturup huzur, mutluluk içerisinde yaşamalarını istiyoruz. Kentsel dönüşüm tüm Zeytinburnu'na hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

‘Konyalı Hemşehri Buluşması' programında bir konuşma gerçekleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için destek talep etti.

Millet Bahçesi projesinden söz eden belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Millet Bahçesi'ni yaza kalmadan yine sayın bakanımızın himmetleriyle Zeytinburnu'nun tam ortasına, göbeğine yeni bir yeşil alan kazandırarak, Zeytinburnu'muzun ortasına hepimizin rahatlayacağı dinleneceği, eğleneceği yeni bir Millet Bahçesi daha kazandıracağız” dedi.

Caner Sönmez - Bora Akyol

