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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘müsilaj' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘müsilaj' genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘müsilaj' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Marmara Denizi’nde oluşan müsilajla ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzası ile yayımlanan genelgede, “Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 08.06.2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır” denildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına ve Marmara Denizi Havzasında yer alan 7 ilin valiliğine ve belediye başkanlıklarına iletilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere Marmara Denizi'nde son günlerde sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte), deniz suyundaki durağanlık ve Azot-Fosfor bolluğuna bağlı olarak ortaya çıkan ve Marmara Denizi'nde doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde bir müsilaj kirliliği görülmeye başlanmıştır. Söz konusu kirliliğin giderilmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Marmara Deniz Havzasında yer alan Valilikler, Yerel Yönetimler, İlgili Kurum/Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla Marmara Denizi Eylem Planı hazırlanarak, 06.06.2021 tarihinde kamuoyu İle paylaşılmıştır. Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 08.06.2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır.

Bu çerçevede; Marmara Denizine kıyısı olan Valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm Merkez, Bağlı ve Taşra Teşkilatları, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum/kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan İllerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden çevreden sorumlu Şube Müdürü veya teknik personel görevlendirilecektir. Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İl bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için Valiliklerde Valinin başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon Merkezinin sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yürütülecektir.

Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planı'nda öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve Taşra Teşkilatları ile Yerel Yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir.

Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir.”

Utku Şimşek
 

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