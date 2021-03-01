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Çevre yolu çalışmalarında Osmanlı döneminden kalma su kuyusu ortaya çıktı

Çevre yolu çalışmalarında Osmanlı döneminden kalma su kuyusu ortaya çıktı
Çevre yolu çalışmalarında Osmanlı döneminden kalma su kuyusu ortaya çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesi yakınlarında devam eden çevre yolu inşaatında Osmanlı’nın geç döneminde inşa edilmiş su kuyusu bulundu.

İnşaatı yapan firma tarafından yapılan ihbar sonucu kuyunun bulunduğu gölgeye gelen Ödemiş Müze Müdürlüğü ekipleri, ilgili yerin temizliğini yaptırıp fotoğraflarını çektirdiler. Yapılan temizlik çalışmasının ardından hazırlanan rapor, fotoğraflarla birlikte İzmir Kültür Varlıklarını Korumu Kuruluna gönderildi. Yapılan incelemenin ardından yapının, Osmanlı'nın geç döneminde inşa edilen su kuyusu olduğu ve kuyunun 1950'li yıllara kadar kullanıldığı tespit edildi. Hazırlanan raporun ardından yapının kapatılıp yol çalışmasının devam ettirileceği öğrenildi.

Onur Şahan
 

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