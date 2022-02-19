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Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı

Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı

Bursa'da bir kişi çevre yolunda orta şeritte metrelerce yürüdü. Yanından geçen kamyon ve otomobillere aldırış etmeyip tehlike saçtı.

Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı - Tıkla İzle

Olay merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvar Vakıf kavşağında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi üç şeritli yolun orta şeridinde metrelerce yürüdü.

Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda kimliği belirsiz şahıs yanından geçen kamyon ve otomobillere aldırış etmeden yoluna devam etti. Bazı araç şoförleri korna çalarak uyarmak istese de şahıs aldırış etmeden yoluna devam etti.

Araç şoförlerine tehlikeli anlar yaşatan ve adeta ölümle dans eden şahıs bir süre daha yürüdükten sonra gözden kayboldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Abdullah Uğur
 

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