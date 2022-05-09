Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza

Alınan bilgiye göre, Çelikler Holding'in işlettiği A Termik Santralinin 1. ünitesinin kazan bölümünde ani ısı kaybına bağlı olarak teknik bir arıza meydana geldi. Arıza sonucunda kazanda açılmalar yaşanırken; yanmayan kömür de bacadan atmosfere salındı.

Ünite, bir süre sonra devre dışı kaldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, görüntüler üzerine santrale denetim ekipleri sevk etti. Yapılan inceleme sonucu, hava kirliliğine neden olunduğu gerekçesi ile işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Murat Sürücü - Fethullah Arslantaş

