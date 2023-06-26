İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiye denizde meydan dayağı

Çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiye denizde meydan dayağı
Çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiye denizde meydan dayağı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, denizin ortasında vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiye denizde meydan dayağı - Tıkla İzle

Karasu ilçesi plajında meydana gelen olayda, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişi, bir grup tarafından denizin içinde darp edildi. O anları saniye saniye cep telefonuyla kayda alan kişinin, “Hak ettiler, sabahtan beri herkese sövüp duruyorlar” sözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiyi bir grubun darp etmesi, o anları kayda alan kişinin ise, “Hak ettiler, sabahtan beri herkese sövüp duruyorlar” demesi yer aldı.

Batuhan Saçar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.