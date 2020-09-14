Çevreyi kirletenlere Karadeniz şivesiyle sitem: 'Atma daa'

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda arda kalan çöpleri topladı. Temizlik personelleri 2 gün boyunca yaklaşık 200 torba çöp topladı. Ekipler konakladıkları alanlarda çöplerini bırakan vatandaşlara tepki olarak Karadeniz şivesi ile ‘Atma daa' yazdılar.

Temizlik Personeli Turgay Özyurt, insanların çevreye duyarlı olmasını ve çöplerini doğaya bırakmak yerine çöp kutularına atmaları gerektiğini belirterek, "Bu çevrede 2 günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı kirletmek demek sağlığımızı tehlikeye atmak demek. İnsanlarımız piknik yaptıktan sonra çevresini çok pis bırakıyorlar, ama aynı yere tekrar piknik için geldiklerinde pis görünce rahatsız oluyorlar. Ağaçları sevelim, yeşillik alanlarımızı sevelim, ırmaklarımızı kirletmeyelim, doğaya sahip çıkalım, etrafımızı temiz tutalım" dedi.

Metin Akyürek

