Çevreyi kollayan adam, çocuğa hırsızlık yaptırdı

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre,26 Mart günü gece 23.55 sularında şüpheli şahıslar, yanlarında getirdikleri çocukla birlikte arabayla siteye girmeye çalıştı. Sitenin kapı kumandası olmadığı için şahıslar, kapıdan bekledi.

Şüphelilerden biri sitenin içindeki B Blok kapısında durarak çevreyi gözetledi. O sırada şahısların yanındaki bir çocuk, B Blok'un giriş katındaki daireden 2 bin liralık ayakkabıyı alarak dışarıda bekleyen adama teslim ederek siteden çıktı. Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rıdvan Kılıç

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