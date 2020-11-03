Çevrimiçi pazarda teknolojik ve inovatif çözümler

Çevrimiçi pazar yeri için yaptığı bu yatırımı sürekli geliştirerek ve hizmet ağını genişleterek Türkiye'nin yanı sıra 150 ülkede aktif kullanılan global bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Hemen Geliriz A.Ş, Avrupa'da Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor

Şehir içi talep bazlı teslimat teknolojisi hedefiyle 2019 yılında hizmete başlayan Hemen Geliriz A.Ş. Türkiye hedeflerinin üzerine çıkma başarısı gösterdi. Avrupa ve Amerika kıtası genelinde firmalar ile anlaşmaya başlayan şirketin Ceo'su Denizkan Erdoğan, geliştirdikleri inovatif çözümler ile, 2020 yılında Hemen Geliriz'in teknolojik gücünü Dünya genelinde işletmeler ve insanlarla tanıştırarak öncü küresel ölçekli bir marka olmayı vizyon edindiklerini belirtti.

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Hemen Geliriz Teknoloji Anonim Şirketi, geniş teslimat ağı ile birlikte işletmelerin ve kişilerin belirlediği takvimde hizmetin hızlı ve en az maliyetle ulaşmasını sağlıyor. Şirketin Ceo'su Denizkan Erdoğan, “Günümüzde her işletme ve kurum, müşterileri ile iletişim için en uygun iletişim ağı olan telefon ve internet ağını tercih etmektedir. Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve değişen toplumsal gereksinimler yeni bir iletişim ağının doğmasını sağlamıştır. Şirketimiz de bu doğrultuda karmaşık araç rotalama problemlerini gerçek zamanlı olarak çözen, ağ tabanlı, coğrafi bilgi sistemleri WEBGIS (Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve bütünleşik dinamik Lojistik Karar Destek Sistemi (Logistics Dispatch Technology) ile hataya kapalı bir yapı oluşturmuştur” dedi.

“Dijital dönüşüm iş yapma biçimlerini yeniden tanımlıyor”

Global anlamda çalışmalar yürütmeyi hedefleyen genç iş insanı Denizkan Erdoğan, Hemen Geliriz'in acil yardım hizmetleri konseptinde, Avrupa ve Amerika kıtası genelinde firmalar ile anlaşmalara başladığını söyledi. Erdoğan, “Uzun vadede teknolojiye ve inovasyona yatırım, güçlü bir avantaj sağlayacaktır. Geçmiş başarılarımız sonucunda mevcut Ar-Ge harcamalarımızı artırmaya yöneldik. Şirketin geçtiğimiz 12 ay içerisindeki toplam Ar-Ge giderleri 1 Milyon TL'yi aştı.” ifadelerini kullandı. Dijital dönüşümün, akıllı şirketleri oluştururken, iş yapma biçimlerini de yeniden tanımladığını söyleyen Erdoğan, müşterilerin değerlendirme ve karar verme süreçlerini bilgi temelinde hızlandırıp, bir sonraki ihtiyaçlarını ön görmeye dayalı bir girişim modelinin yürütücüsü olduklarını belirtti.

“Binlerce kurye istihdamı ile Türkiye geneline yaygınlaşmayı planlıyoruz”

Hizmet vereceği sektörlerin analizi ile çalışmaya başlayan Hemen Geliriz, usta, kurye, vale veya servisleri tanımlayıp üye iş yerleri adı altında bünyesine alıyor. 2020 itibari ile Hemen Geliriz güvenilir hizmet bulutuna, vale ve kurye hizmetlerini de dahil eden şirket, Mersin ve Adana illerini kapsayan Çukurova bölgesinde motorlu kurye ağı kurarak ön hazırlık ve test sürecini tamamlamayı hedefliyor. Sonraki süreçte binlerce kuryeyi istihdam ederek Türkiye geneline yaygınlaşmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, kurye hizmetinin yanı sıra motorlu vale hizmetiyle de aracını çeşitli nedenler ile kullanamayacak durumda olan kullanıcılarına, katlanabilir motorlar ve elektrikli scooterlar ile kendi araçlarında vip vale hizmeti vereceklerini söyledi. Erdoğan, “ Kasım ayı sonunda App ve Google Play Store'da yeni teknolojilerin entegre edildiği bir versiyon güncellemesi yapıldıktan kısa bir süre sonra kurye ve vale hizmeti Mersin halkının kullanımına açılacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hemen geliriz

