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Ceyhan'da PKK/KCK üyesi tutuklandı

Ceyhan'da PKK/KCK üyesi tutuklandı
Ceyhan'da PKK/KCK üyesi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş örgütsel kıyafetli ve silahlı fotoğraflarını sosyal medya sitesi Facebook'ta paylaştığı tespit edilen M.A. isimli şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanması amacıyla şahsın ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan sevk edildiği Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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