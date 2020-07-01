Ceyhan'da PKK/KCK üyesi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş örgütsel kıyafetli ve silahlı fotoğraflarını sosyal medya sitesi Facebook'ta paylaştığı tespit edilen M.A. isimli şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanması amacıyla şahsın ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan sevk edildiği Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.