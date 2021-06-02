Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri civarında meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halinde olan Adil Tosun'un kullandığı 07 AFB 94 plakalı otomobil aynı istikamette giden İ.G. yönetimindeki 31 ABD 211 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü eşi Adil Tosun ve yanında bulunan kızı Tuana Asya (2) ve Irmak Buğlem (1) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından baba ve çocukları Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden anne Tuğba Güvenç Tosun'un cenazesi Adana Adli Tıp'a gönderilirken, tır sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.



Neriman Çelebi

