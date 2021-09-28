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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 41.21 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 3.30 gram metamfetamin maddesi, 17 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 7 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen eldiven, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 530 TL ele geçirildi.

Neriman Çelebi
 

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