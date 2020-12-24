Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 Şubat'tan bu yana takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Kadir Aydar'ında aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

Ceyhan ilçesi nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan, eski Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D., Belediye Personeli Şevket A., Müteahhit Murat İ., Şeref C. tutuklanırken Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin G.'de ev hapsi cezasına çarptırıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin G.,” Biz devlet terbiyesini çok iyi bilen insanlarız, sabırla bekleyeceğiz. Özellikle şunu söyleyeyim, Ceyhan halkı da burada bizi sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Allah izin verirse ilk mahkemede bizim ev hapsimizde biter. Üstüne basa basa söylüyorum burada kesinlikle örgüt yok.” dedi.

Neriman Çelebi