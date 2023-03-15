İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ceyhan'ın en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı

Ceyhan'ın en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı
Ceyhan'ın en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çarşı merkezinde bulunan ve depremde ağır hasar alan 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Ceyhan'ın en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı - Tıkla İzle

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler Adana'da da çok sayıda can kaybına neden oldu, birçok yapıya da ağır hasar verdi. Şehir merkezinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de bazı binalar ağır hasar aldı. Bu binalardan Cumhuriyet Meydanı karşısında Kızılay Caddesi'nde bulunan ve altında market olan 9 katlı binanın yıkımı, kontrollü şekilde yapıldı. Ağır hasar alan binanın ilçe merkezindeki en yüksek yapı olduğu öğrenildi.

Asya Çelebi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.