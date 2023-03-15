Ceyhan'ın en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler Adana'da da çok sayıda can kaybına neden oldu, birçok yapıya da ağır hasar verdi. Şehir merkezinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de bazı binalar ağır hasar aldı. Bu binalardan Cumhuriyet Meydanı karşısında Kızılay Caddesi'nde bulunan ve altında market olan 9 katlı binanın yıkımı, kontrollü şekilde yapıldı. Ağır hasar alan binanın ilçe merkezindeki en yüksek yapı olduğu öğrenildi.

Asya Çelebi

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