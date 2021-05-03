Ceyhun Fersoy, Marshall Tezgahtarları ile buluşuyor

Türkiye'nin önde gelen boya markalarından biri olan Marshall, tezgahtarlar için hazırladığı özel yarışma ile gündemde. Markanın, usta oyuncu Ceyhun Fersoy'un eğlenceli sunumuyla hazırladığı, online platformda yayınlanacak “Marshall Ailesi Yarışıyor” programıyla tüm tezgahtarları yarışmaya davet ettiği belirtildi.

“Markamız; ustasıyla, tezgahtarıyla, çalışanlarıyla çok büyük bir ailedir”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, “Biz, ‘Marshall Ailesi' dediğimiz zaman ustalarımızdan, tezgahtarlarımıza ulaşan çok geniş bir nüfustan bahsediyoruz. Bu bağlamda ailemizin hiçbir ferdini diğerinden ayırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz diyebilirim. Hepimizi yoran pandemi sürecinde ailemizin yüzünü güldürmek bunu yaparken de tezgahtarlarımıza dokunabilmek için özel bir yarışma hazırladık. 18 Mayıs'tan itibaren her Salı yayınlanacak yeni bölümle 4 hafta boyunca cep telefonlarımıza, akıllı televizyonlarımıza, bilgisayarlarımıza Ceyhun bey konuk olacak. Burada tezgahtarlarımız birbiriyle yarışırken aynı zamanda sürpriz hediyeler de kazanacaklar” dedi.

Verilen bilgiye göre, 18 Mayıs'tan itibaren 4 hafta boyunca her Salı online platformda düzenlenecek yarışmayla tezgahtarların sıcak bir ortamda güzel vakit geçirmeleri hedefleniyor. Her yarışmada katılımcılara özel ödüller verilirken beş kişiden oluşan şampiyon takıma büyük ödül olarak 10 bin TL değerinde hediye çeki verilecek. Bu ayrıcalıktan sadece Marshall Clup Card sahibi tezgahtarlar faydalanacak. Yarışmadan önce Clup Card'a başvuran tüm tezgahtarlar yarışmaya katılmaya hak kazanacak.